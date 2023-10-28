Demir 5 lira tedavüle giriyor. 100. Yıl süsü verildi 29 Ekim'e bir gün kala açıklandı

Cumhuriyet'in 100. Yıl kutlamasına bir gün kala, Darphane 5 TL'lik hatıra parası basıldığını açıkladı. Hal böyle olunca niye açıklama son güne bırakıldı sorusu gündeme geldi. Çünkü bu şekilde demir 5 lira tedavüle mi çıkarılıyor?

KAYNAK: AA
Demir 5 lira tedavüle giriyor. 100. Yıl süsü verildi 29 Ekim'e bir gün kala açıklandı

Haber Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasında yer aldı. "Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi" denildi.

Yarın tedavüle verilecek "5 Türk lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

NEDEN ACABA CUMHURİYET'İN 100'NCÜ YILINA BİR GÜN KALA AÇIKLANDI

Yarın Cumhuriyet Bayramı...Hatıra parası basılacak mı basılmayacak mı soruları gündeme geldi. Basılmayacak dendi ama son dakika haber Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Demir beş liralık hatıra parası sosyal medya sayfasından yayınlandı. Neden acaba bu iş son güne bırakıldı. Çünkü yarın Cumhuriyet'in 100'ncü yıl. Akıllara bir çok soru geliyor. Her ne kadar 100 milyon adet basılacağı açıklanan 5 liralar bu şekilde tedavüle mi sokulacak?

para4m4mm45.jpg

İKİNCİ HATIRA PARASI

100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır." ifadeleri de yer aldı.

fotkomomom6.jpg

İlgili Haberler
Kapalıçarşı’da Cumhuriyet’in 100. yılı büyük coşkuyla kutlandı
Kaliforniya Üniversitesi'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel İstiklal Marşı'mız çalındı
Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptı! O anlar kamerada… Gündem
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptı! O anlar kamerada…
Atatürk’ün selamı çelik heykelle ölümsüzleştirildi Kültür Sanat
Atatürk’ün selamı çelik heykelle ölümsüzleştirildi
Kızılcık Şerbeti'ndeki Cumhuriyet sahnesi sosyal medyayı salladı Magazin
Kızılcık Şerbeti'ndeki Cumhuriyet sahnesi sosyal medyayı salladı
100. yılın unutulmayacak karikatürü. Yunan işbirlikçilerini çizdi Karikatür
100. yılın unutulmayacak karikatürü. Yunan işbirlikçilerini çizdi
İBB’den toplu taşımada Gazze Mitingi için ek sefer Gündem
İBB’den toplu taşımada Gazze Mitingi için ek sefer
Fenerbahçe Nesibe Aydın karşısında zorlanmadı Spor
Fenerbahçe Nesibe Aydın karşısında zorlanmadı
Fenerbahçe Başkent'te zorlanmadı. Karayolları'nı rahat geçti Spor
Fenerbahçe Başkent'te zorlanmadı. Karayolları'nı rahat geçti