Demir 5 lira tedavüle giriyor. 100. Yıl süsü verildi 29 Ekim'e bir gün kala açıklandı

Haber Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasında yer aldı. "Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi" denildi.

Yarın tedavüle verilecek "5 Türk lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

NEDEN ACABA CUMHURİYET'İN 100'NCÜ YILINA BİR GÜN KALA AÇIKLANDI

Yarın Cumhuriyet Bayramı...Hatıra parası basılacak mı basılmayacak mı soruları gündeme geldi. Basılmayacak dendi ama son dakika haber Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Demir beş liralık hatıra parası sosyal medya sayfasından yayınlandı. Neden acaba bu iş son güne bırakıldı. Çünkü yarın Cumhuriyet'in 100'ncü yıl. Akıllara bir çok soru geliyor. Her ne kadar 100 milyon adet basılacağı açıklanan 5 liralar bu şekilde tedavüle mi sokulacak?

İKİNCİ HATIRA PARASI

100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır." ifadeleri de yer aldı.