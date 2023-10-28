Kapalıçarşı’da Cumhuriyet’in 100. yılı büyük coşkuyla kutlandı

Kapalıçarşı’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Günler öncesinden Kapalıçarşı’nın dört bir yanı binlerce Türk bayrağı ile donatıldı.

Kapalıçarşı yönetimi, esnafı ve vatandaşlar tören için Kalpakçılar Caddesi’nde bir araya geldi. Törende saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Kutlamaları hayranlıkla takip eden turistler, o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “Bu sene de 100’üncü yıl münasebetiyle Çarşı’da çeşme başında saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kapalıçarşılıların bir araya gelmesiyle merasim yaptık.

Bu merasimler marşlarla, bando takımımızın yürüyüşüyle devam edecek. Cumhuriyet’imizin 100. yılını taçlandırmak istiyoruz. Hayırlısıyla nice 100 yıllara. Ülkemize bu güzel günün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.