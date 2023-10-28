Kapalıçarşı’da Cumhuriyet’in 100. yılı büyük coşkuyla kutlandı

Yaşasın Cumhuriyet... Tarihi Kapalıçarşı’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı kutlandı.

KAYNAK: İHA
Kapalıçarşı’da Cumhuriyet’in 100. yılı büyük coşkuyla kutlandı

Kapalıçarşı’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Günler öncesinden Kapalıçarşı’nın dört bir yanı binlerce Türk bayrağı ile donatıldı.

Kapalıçarşı yönetimi, esnafı ve vatandaşlar tören için Kalpakçılar Caddesi’nde bir araya geldi. Törende saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

ytujhjuu.jpg

Kutlamaları hayranlıkla takip eden turistler, o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “Bu sene de 100’üncü yıl münasebetiyle Çarşı’da çeşme başında saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kapalıçarşılıların bir araya gelmesiyle merasim yaptık.

Bu merasimler marşlarla, bando takımımızın yürüyüşüyle devam edecek. Cumhuriyet’imizin 100. yılını taçlandırmak istiyoruz. Hayırlısıyla nice 100 yıllara. Ülkemize bu güzel günün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

lcskolmkisg.jpg

İlgili Haberler
Bordo bereliler Cumhuriyet'in 100. yılını gökyüzüne işledi
Demir 5 lira tedavüle giriyor. 100. Yıl süsü verildi 29 Ekim'e bir gün kala açıklandı
Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi. Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi. Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu
Sivasspor son nefeste güldü. Alanya'da galip geldi Spor
Sivasspor son nefeste güldü. Alanya'da galip geldi
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptı! O anlar kamerada… Gündem
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptı! O anlar kamerada…
Atatürk’ün selamı çelik heykelle ölümsüzleştirildi Kültür Sanat
Atatürk’ün selamı çelik heykelle ölümsüzleştirildi
Kızılcık Şerbeti'ndeki Cumhuriyet sahnesi sosyal medyayı salladı Magazin
Kızılcık Şerbeti'ndeki Cumhuriyet sahnesi sosyal medyayı salladı
100. yılın unutulmayacak karikatürü. Yunan işbirlikçilerini çizdi Karikatür
100. yılın unutulmayacak karikatürü. Yunan işbirlikçilerini çizdi
İBB’den toplu taşımada Gazze Mitingi için ek sefer Gündem
İBB’den toplu taşımada Gazze Mitingi için ek sefer