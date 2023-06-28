Demir Yumruk davasında karar: Erol Evcil dahil 6 sanığa hapis cezası

Kamuoyunda “Demir Yumruk” olarak bilinen dava kapsamında yargılanan ve aralarında Erol Evcil’in de bulunduğu 17 sanık hakkında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, Evcil’i “amme alacaklarının tahsilini engelleme” suçundan toplam 15 yıl 9 ay hapse mahkum ederken, 5 sanığa da aynı suça yardım iddiasıyla toplam 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Demir Yumruk davasında karar: Erol Evcil dahil 6 sanığa hapis cezası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Haziran ayında düzenlenen operasyonla demir çelik sektöründe paravan şirketler kurarak sahte faturalarla kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle aralarında Erol Evcil’in de bulunduğu 374 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Operasyonun ardından Başsavcılık dosyayı 3 ayrı suç örgütü olduğu iddiasıyla ayırmış, soruşturma sonucunda ilk dava, örgüt liderliği ile suçlanan Evcil ve aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında açılmıştı.

ANNE-BABASI DA SANIK

Davanın iddianamesinde, “örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanuna muhalefet” ile suçlanan Evcil’in yanı sıra 75 yaşındaki annesi Ayten Evcil, 76 yaşındaki babası Salih Evcil, kardeşleri Gülderen Evcil Ardıç ve Remziye Evcil Şengül ile yeğenleri Alperen Şengül, Berat Nuri Şengül ve Mirza Ardahan Ardıç da sanık olarak yer almıştı.

Evcil’in eniştesi Fırat Ardıç, Hasan Kabuklu ve Tolga Demirel örgüt yöneticisi olarak gösterilirken, anne-babası ile kardeş ve yeğenleri ise “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” ile suçlanmıştı.

“ÖRGÜT VE DOLANDIRICILIK” SUÇUNDAN BERAAT

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 25 Mayıs’taki duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme, Evcil’in anne-babası, kardeşleri ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin tüm suçlardan beraatına kararı verdi.

Evcil’in “örgüt kurmak ve yönetmek ile nitelikli dolandırıcılık” suçlarından beraatına hükmeden mahkeme, sanığı “muvazaalı davranışlarla amme alacağının tahsilini engellediği” gerekçesiyle cezalandırdı. Mahkeme, bu suçu üç farklı şirket üzerinden 3 kez işlediği gerekçesiyle Evcil’i önce 3 kez 3 yıl hapse mahkum etti. Daha sonra suçun farklı tarihlerde birden fazla kez işlenmesi nedeniyle cezada artırıma giden mahkeme, Evcil’in 3 kez 5 yıl 3 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapsini kararlaştırdı.

15 Şubat’taki duruşmada tahliye edilen Evcil’e ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

5 SANIĞA “YARDIM” CEZASI

Mahkeme, sanıklar Alpaslan Gazi Ağca, Sadun Budinli, Fırat Ardıç, Hasan Kabuklu ve Tolga Demirel’in, nitelikli dolandırıcılık ve örgüt üyeliği suçlarından beraatına karar verirken, sanıkların “amme alacağının tahsilini engelleme suçuna yardım” suçundan 3 kez 2 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplamda 7 yıl 10 ay 15’er gün mahkumiyetlerine karar verdi.

Mahkeme ayrıca bu sanıkların el konulan mal varlıklarının da iadesine hükmetti.

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