1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Demirhindi bitkisi bağırsak sağlığına iyi geliyor

Demirhindi bitkisinin bağırsak sağlığına iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:27
Takip Et

Demirhindi bitkisi bağırsak sağlığına iyi geliyor

Demirhindi bitkisi bağırsak sağlığına iyi geliyor
+
Aa
-

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan demirhindinin neye iyi geldiği merak konusu oldu.

Demirhindi bitkisinin bağırsak sağlığına iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

İşte Demirhindi bitkisiyle ilgili detaylar…

DEMİRHİNDİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

- Hazmı kolaylaştırıyor.

- Boğaz ağrılarını hafifletiyor.

- Göz, safra kesesi ve bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor-Susuzluğu giderir.

-Vücuda rahatlık ve serinlik verir.

-20 gramı müshil tesiri göstererek kabızlığı giderir

-Bağırsakları temizler.

-Kilo vermeye yardımcı oluyor.

DEMİRHİNDİ BİTKİSİ NEDİR?

Boyu 25 metre kadardır. Meyvesinden  erbet yapılır. Sıcak ülkelerde yetişir. Baklagillerden bir çeşit ağaçtır. Çiçekleri sarı kırmızı salkımlar halindedir. Meyvesi koyu kırmızımtırak, büyük ve tohumludur. Meyvesinin mayhoş lezzetli, macuna benzeyen öz kısmı kullanılır. İçeriğinde ekşi maddeler, nişasta ve şeker vardır.

DEMİRHİNDİ NASIL TÜKETİLİR?

Genel olarak reçellerde, marmelatlarda ve soslarda sıklıkla kullanılan demirhindi, bunlara ek olarak çorbalar başta olmak üzere birçok yemeğe de baharat olarak ilave edilebiliyor olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
5
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
6
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
7
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿CHP’den seccade tepkisi sonrası açıklama
﻿CHP’den seccade tepkisi sonrası açıklama
﻿CHP’den seccade tepkisi sonrası açıklama
﻿Uzmanı uyardı. Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri
﻿Uzmanı uyardı. Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri
﻿Uzmanı uyardı. Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV uygulamalarında değişikliğe gidildi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV uygulamalarında değişikliğe gidildi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV uygulamalarında değişikliğe gidildi
﻿Rezene çayı kabızlığa iyi geliyor
﻿Rezene çayı kabızlığa iyi geliyor
﻿Rezene çayı kabızlığa iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.