TCDD borç batağında

AKP’nin ekonomideki yanlış hamleleri sebebiyle birçok kritik kuruluş borç batağına düştü. TCDD, TEİAŞ ve EÜAŞ en borçlu KİT’ler arasında yer aldı.

TCDD borç batağında

AKP iktidarının adeta arka bahçesi haline getirdiği Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) borç batağına düşmüş durumda. Devlet Demir Yolları en fazla hazine borcu olan KİT oldu.

Birgün’de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine Alacak Stoku verilerinde, KİT'lerin Hazine borcunda yıllara göre yaşanan artış bir kez daha gözler önüne serildi.

TCDD, uzun süredir elinde bulundurduğu en fazla Hazine borcu olan KİT olma unvanını yine kimseye kaptırmadı.

KİT’LER BORÇ BATAĞINDA

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 31 Temmuz itibarıyla dört adet KİT’in toplam Hazine borcu, 8 milyar 585 milyon 986 bin TL’ye ulaştı. KİT'lerin Hazine borçlarına göre sıralandığı listede TCDD, 7 milyar 412 milyon 100 bin TL’lik borç ile ilk sırada yer aldı. TCDD’nin toplam 7,4 milyar TL’lik Hazine borcunun 3,1 milyar TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi.

Diğer KİT’lerin borç bakiyeleri ise şöyle sıralandı:

BOTAŞ: 18 milyon 720 bin TL

EÜAŞ: 124 milyon 918 bin TL

TEİAŞ: 1 milyar 30 milyon 247 bin TL

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