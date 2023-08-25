Belediyelerin Hazineye borcu belli oldu.10,5 milyar TL’nin 6,7 milyarı AKP'li belediyelerin

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; bu borcun 6,7 milyar TL’si AKP’li başkanların ya da kayyumların yönettiği belediyelere ait. En borçlu belediye ise 2,2 milyar TL ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu.

Yerel yönetimlerin Hazine borcu arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21 Ağustos’ta güncellediği verilere göre, Türkiye’deki 30 mahalli idarenin Hazine’ye olan toplam borcu 10 milyar 504 milyon TL’ye ulaştı. Toplam 10,5 milyar TL’lik borcun 14 milyon TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. Hazine borçlusu mahalli idarelerin listesinde AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerin ağırlıkta olması dikkati çekti.

En borçlu belediye Kocaeli

Buna göre, 30 mahalli idarenin 10,5 milyar TL olan toplam Hazine borcunun 6 milyar 698 milyon TL’sini AKP’li başkanlar ya da kayyumlar tarafından yönetilen kurumlar yaptı.

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “En borçlu belediye” unvanını Ağustos 2023 itibarıyla yine kimseye kaptırmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 milyar 229 milyon TL ile en borçlu AKP’li belediye oldu. Kocaeli’nin arkasından 941 milyon bin TL’lik borç ile AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine borcu ise kayıtlara, 353 milyon TL olarak geçti.

Kayyum atanan belediyeler de borç batağında

AKP’li belediyelerin yanı sıra kayyum atanan belediyeler de Hazine’ye olan borçlarıyla dikkat çekti.

Batman Belediyesi’nin (kayyum) Hazine borcu 336 milyon 56 bin TL, Siirt Belediyesi’nin (kayyum) Hazine borcu 71 milyon 254 bin TL, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (kayyum) Hazine borcu ise 216 milyon 584 bin TL olarak kaydedildi.