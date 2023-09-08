Borç batağındaki AKP'li Belediye çırpınıyor.

AKP’li Beyoğlu Belediyesi borç batağından çıkamıyor. Belediye, dün yaptığı Belediye meclisi toplantısında aldığı kararla Taksim 360 projesinin de aralarında olduğu 30’den fazla taşınmazı satışa çıkarttı.

TAŞINMAZLAR BİRER BİRER SATILIYOR

AKP’li Beyoğlu Belediyesi Malazgirt zaferinin 1071 yılına ithafen bütçesini 1 milyar 71 milyon TL’ye çıkartmıştı. Ancak bütçe açığını kapatamayan Belediye, Tarlabaşı’nda bulunan Taksim 360 projesi’nde 14, Örnektepe’de 13 daire ve 10 ayrı mülk olmak üzere 37 taşınmazın satılmasını belediye komisyonunda görüştü. Komisyon, olumlu görüş verdikten sonra satış teklifi bugün, belediye meclisine sunuldu.

2023 YILINDA ÜÇÜNCÜ KEZ BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN SATIŞ YOLUNU SEÇTİ

AKP’li Belediye 2023 yılında üçüncü kez bütçe açığını kapatmak için satış yolunu seçti. İstanbul’un en değerli projelerinden biri olan ve belediyenin ait 1453 metrekare alanda 14 dairesinin olduğu Taksim 360 projesi’ndeki taşınmazları satışı ile yıl sonuna kadar bütçesini açığını kapanması tahmin ediliyor.

İBB’YE ENGEL

CHP Beyoğlu Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Süleyman Solmaz konuya ilişkin, halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “Tarlabaşın’daki bulunan belediyenin sahip olduğu Taksim 360 projesi’deki 14 daireyi satıyorlar, metrekaresi 10 bin dolar. İBB’nin mülk sahibi olduğu Gaziosmanpaşa’da Venezia mülkü var. AKP diyor ki ‘Bunlar sosyal konut, burada kentsel dönüşüm talebi olanlara tahsis edin’ diyor. İBB’de diyor ki ‘burası sosyal konut değil, lüks konut. İnsanları buraya götürsek bile sosyal uyumsuzluk yaşanır. Ben bunları satayım para kazanayım, başka yerde yapalım’ diyor. Ama Tarlabaşı bulvarındaki bu da kentsel yenileme projesi ama sen satıyorsun?” dedi.

“OSMANLI’NIN ÇÖKTÜĞÜ DÖNEMDEKİ POLİTİKA”

Belediyenin 2023 yılında üçüncü kez bütçe için meclise geldiğini hatırlatan Solmaz, “Bu şu anda üçüncü bütçe artışı talebi. 2023’ün başında belediye 1 milyar 71 milyon TL aldı. Bu yetmedi, bir kere daha arttırdı, şimdi bütçe açığı için mülklerini satıyor. Bu Osmanlı’nın çöktüğü dönemdeki politika” dedi.

TAKSİM 360 PROJESİ NEDİR?

AKP’ye yakınlığı bilinen Ahmet Çalık’ın sahibi olduğu Çalık Gayrımenkul’un yükleniciliğini üstlendiği Taksim 360 Projesi, 5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” kapsamında Tarlabaşı 2006 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yenileme Alanı ilan edilmiş ve 2007 yılında 9 adada kentsel dönüşüm projesine yönelik kararlar alınarak, 2008 yılında yapılar boşaltılmaya başlanmıştır. Taksim360 olarak tanımlanan proje ise düşük gelirli mahalle sakinlerinin yerinden edilerek, Tarlabaşı’nın soylulaştırılmasına ve kentsel mimari dokusunun değişmesine sebep olduğu gerekçesiyle kamuoyunda itirazlara ve tartışmalara sebep olmuştur