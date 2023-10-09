Demlikte kalan çayı sakın atmayın. Mucize yöntem ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

Çayınızı bitiremediniz mi? Bu lezzetli içeceği atmadan önce, size sağlık için neler yapabileceğini ortaya çıktı.

Çayın faydaları saymakla bitmiyor. İşte çayla yapabileceğiniz bazı güzellik ve sağlık uygulamaları…

Saçlarınızı yıkadıktan sonra, son durulama suyu olarak ılık çay kullanın.

Saçlarınızın parlaklığına inanamayacaksınız. Ayaklarınızı rahatlatmak ve dinlendirmek için, ılık çaylı bir suya batırın ve her gece 10 dakika bekletin.

Boğazınız ağrıyorsa, çay posasını süzün ve soğuyan çayla gargara yapın. Boğazınızdaki iltihabı alacak ve rahatlatacaktır.

Cildinizi nemlendirmek ve canlandırmak için, banyodan önce bir çaydanlık çayla vücudunuzu ovun.

Çay, cildinizdeki yaraları da iyileştirmeye ve mikropları öldürmeye yardımcı olur. Pamukla yaralı bölgeye uygulayabilirsiniz.

Balık temizlediniz ya da soğan doğradınız ve ellerinizde koku kaldı. Sabunla yıkasanız da geçmiyor.

Bunu önlemek için, kaynamış çaydan bir tas alın ve ellerinizi bu suda tutun.

Gözleriniz yorgun ve şiş mi? Kaynamış çaydan bir tas alın ve başınızı buharına tutun.

Gözlerinizin rahatladığını hissedeceksiniz. Buzdolabınızdaki kötü kokulardan kurtulmak için, demlikte kalan çay posalarını kurutun ve bir kaba koyup buzdolabının içine yerleştirin.

Buzdolabınızdaki kokular yok olacak.