Deniz Çoban G.Saray Karagümrük maçının hakemini eleştirdi: Böyle penaltı olmaz

Galatasaray ile Karagümrük arasındaki maçta hakem kararları tartışılırken, eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban çarpıcı ifadeler kullandı.

Çoban, Beinsports'taki programda tartışılan pozisyonlarla ilgili şu yorumu yaptı:

- (Galatasaray'ın ilk golünden önce faul var mı?) Hakemlerin üzerinde baskı var. Karar vermekte artık zorlanıyorlar. Tanıdığım Volkan Bayarslan bu değil! Sanırım MHK işin içinde çıkamıyor. Verilen kararların kamuoyunda yansıması, beklenenin de üzerinde. Doğru kararlar bile eleştirilmeye başlandı. Karmaşa var, hakemler de oğru ile yanlışı karıştırmaya başladı. Sağlıklı bir gidişat yok! Bize düşen bir şey varsa yaparız. Burada kesinlikle faul var. Burada VAR'ın yapabileceği bir şey yok. Hakem adına talihsiz pozisyon. Şanssızlık, VAR da karışamaz. Hakemi çok ağır eleştiremiyorum. Hakemin süzmesini zorlaştıran pozisyon.

- (Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı kararı doğru mu?) Karagümrüklü oyuncunun eli doğal konumda. Top arkadaşından sekerek geliyor. Elini kaçıracak vakti yok, vücüdunu büyütmüyor. Hakem sahada gördü ve devam ettirdi. Hakem hangi kararı verse tartışılır. Hakem sahada görüp verse bir şey demem. Hakem penaltı olarak düşünüyorsa, bir şey diyemem. 59 saniye, 12 tekrar pozisyonu izledi. 2 tanesi normal hızda, 10 tanesi yavaşlatılarak gösterildi. Top ele getirildi ve durduruldu. Benim tanıdığım Hakan Ceylan bunu yapmaz ve müdahale etmezdi. Ama hakemlerin kafası karıştı. Yanlış bir VAR müdahalesi. Buna VAR karışmaz.

- (Galatasaray'ın kazandığı ikinci penaltı) Volkan Bayarslan böyle bir penaltı vermez. Fenerbahçe - Beşiktaş maçında da böyle bir penaltı verildi. Böyle penaltı olmaz. Bir öncekinde VAR karıştı, çakıl taşını aradı ve buldu. O zaman burada da karışmasını beklerim. Çağırıp 'Ne gördün?' diye hakeme sormak lazım.

