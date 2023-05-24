Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ mensuplarına yönelik operasyonda 30 zanlı yakalandı

FETÖ'nün sözde "ümit yapılanması" içerisinde görüşmeler yaptıkları belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup şüphelilere yönelik operasyonda 30 zanlı gözaltına alındı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ mensuplarına yönelik operasyonda 30 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY" terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları, ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı bulunduğu, örgütün sözde "ümit yapılanması" içerisinde her bir kişi bazında örgütsel görüşmelere katıldıklarına dair delil elde edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personel olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında albay, yarbay, binbaşı, üsteğmen, astsubay ve GATA'da çalışan sağlık teknikerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

(Kaynak: AA)

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