Deniz manzaralı mağarasıyla gündem oldu

Kaynak: İHA
Deniz manzaralı mağarasıyla gündem oldu

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde yaşayan Ahmet Kurt, denize karşı doğal bir mağaraya yerleşti. Kurt'un paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. "Kafamı dinlemek için buraya geliyorum" diyen Kurt, mağaranın bulunduğu dağa Türk bayrağı asmayı da ihmal etmedi.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yaşayan Ahmet Kurt, doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sürmek için ilginç bir yer seçti. Denize karşı olan ve doğal yollarla oluşmuş bir mağaraya yerleşen Kurt, bu sıra dışı yaşam tarzını sosyal medyada paylaşıyor ve büyük ilgi görüyor.

Ahmet Kurt, beldedeki evinden zaman zaman ayrılarak mağarada vakit geçiriyor. Mağaranın bulunduğu dağa Türk bayrağı asan Kurt, burada geçirdiği zamanın kendisi için bir tür terapi olduğunu belirtiyor. “Kafamı dinlemek için buraya geliyorum”

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