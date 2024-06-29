İsmail Saymaz canlı yayında Ali Yerlikaya’ya AKP’de kimin destek verdiğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
İsmail Saymaz canlı yayında Ali Yerlikaya’ya AKP’de kimin destek verdiğini açıkladı

İsmail Saymaz, bir süredir görevden alınacağı iddia edilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya AKP’den kimin destek verdiğini canlı yayında açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı ‘Gündem Özel’ programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın görevden alınacağı iddiaları hakkında konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Yerlikaya’dan rahatsız olduğu ve Erdoğan’dan görevden alınmasını istediği iddiaları sonrası çıkan haberler için açıklama yapan Saymaz, Yerlikaya'nın her saban attığı operasyon tweetlerinin AKP'de rahatsızlık yarattığını söyledi.

"AYHAN BORA KAPLAN ZARAR VERDİ"

Yerlikaya'nın paylaşımlarının Türkiye'nin bir baron cenneti olarak algılanmasına neden olduğunun konuşulduğunu ifade eden Saymaz, Türkiye'ye sarsan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının da Yerlikaya'ya oldukça zarar verdiğini dile getirdi.

YERLİKAYA'YA DESTEK VEREN İSİM

Tüm bunların Yerlikaya’nın yakın zamanda görevden alınabileceği ihtimallerini doğurmadığını aktaran Saymaz, bu süreçte Yerlikaya'ya destek veren en önemli ismin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın olduğunu söyledi.

Saymaz, “Hem Beştepe’de hem hükümet içerisinde Ali Yerlikaya’ya destek veren isimler de var” dedi.

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