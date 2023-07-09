Deniz Zeyrek'ten zam yağmuru tepkisi: Mehmet Şimşek sen o kadar ekonomiyi bunun için mi okudun

İktidarın peş peşe yaptığı zamlara canlı yayında tepki gösteren Deniz Zeyrek, “Ben salak mıyım? Kafasına göre vergi koyuyor. Bunu dedem de yapardı. Mehmet Şimşek sen o kadar ekonomiyi bunun için mi okudun.” dedi.

Deniz Zeyrek'ten zam yağmuru tepkisi: Mehmet Şimşek sen o kadar ekonomiyi bunun için mi okudun

Sözcü TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Politika programına bağlanan Deniz Zeyrek, gelen zam yağmuruna tepki gösterdi.

Canlı yayında MTV ödemesinin iki kez alınmasına sert sözlerle karşı çıkan Zeyrek, “Ben zaten ödediğim vergiyi neden bir daha ödüyorum? Ben salak mıyım?" diye sordu.

Gelen vergi zamlarını eleştirerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan Zeyrek şöyle konuştu:

“İnsanüstü bir çabayla hayatta kalmaya çalışıyoruz.
Ben niye ödediğim verdiği tekrar ödeyeyim.
Ben salak mıyım?
Hangi mantıkla açıklanır bu?
Derebeylik değil mi bu?
Deli Dumrul vergisi değil mi bu?
Kafasına göre vergi koyuyor.
Bunu dedem de yapardı.
Mehmet Şimşek sen o kadar ekonomiyi bunun için mi okudun.
Gerçekten soruyorum:
‘Deniz Zeyrek arabasına ödediği vergiyi bir daha ödesin’ mi?”

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