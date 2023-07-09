Sigara zammında ortalığı karıştıracak iddia

Meclis'e sunulan yasa teklifiyle tütün ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarıldı.

Habertürk yazarı Rahim Ak'ın aktardığına göre satış fiyatı üzerinden hesaplanan efektif KDV oranı da yüzde 15,25’ten yüzde 16,67’ye yükseldi.

5 Temmuz'daki ÖTV artışıyla endüstrinin ortalama fiyat seviyesindeki bir paket sigaranın üzerindeki toplam vergi yükü yaklaşık yüzde 81’den yüzde 82,5’e yükseldi.

Ak, yeni vergi oranının sigara fiyatlarını nasıl etkileyeceğine dair şöyle söyledi:

Yüzde 63 oranında uygulanan nispi vergi dolayısıyla mali çarpan KDV’nin yüzde 20’ye artırılmasıyla, sigaralar üzerindeki toplam verginin daha da yüksek bir oranı fiyata bağlı hale gelmesini sağladı.

Sigaralar için yaklaşık 6,8 olan mali çarpan 7,5’a yükseldi. Böylece gerçekleşen maliyet artışları fiyatlara yaklaşık 6,8 katı yerine 7,5 katı seviyesinde yansıyacak. Örneğin, 1 TL’lik bir maliyet artışının perakende satış fiyatına yaklaşık 7,5 TL artış olarak yansıtılması gerekecek.