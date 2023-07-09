THY yeni zam oranını açıkladı

Geçtiğimiz ay asgari ücret, bu ay içerisinde de memur ve emekli maaşlarının zam oranı belli oldu. Gözler özel sektördeki maaş artışlarına çevrilmişken Türk Hava Yolları yeni zam oranlarını açıkladı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, LinkedIn hesabındaki paylaşımda yeni zam oranlarını duyurdu.

TÜİK'İN RAKAMLARINA ARTI 1

"Gönül rahatlığıyla kahvemi içiyorum. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık" diyen Bolat, THY ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava - İş) arasında imzalanan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni anımsattı.

Bolat, sözleşmedeki 32'nci maddeye göre bu dönem TÜİK'in altı aylık rakamlarına yüzde 1 eklenerek zam oranının belirlendiğini belirterek "Bu kapsamda TÜİK değişim oranı %19,77 olmuştur. Bunun üzerine %1 TİS ile gelen ilave zam eklendiğinde 30.06.2023 tarihindeki ücretlere, 01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, yapılması gereken zam oranı %20,77 olarak belirlenmiştir" ifadesini kullandı.

İKRAMİYE VERİLECEK

Bolat şunları kaydetti; "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu olarak siz çalışma arkadaşlarımızın bu büyük gayret ve azmine karşılık, refah seviyenize katkıda bulunmak adına yukarıda bahsettiğimiz zam oranına ilave olarak bir miktar daha ödeme planlıyoruz. Daha net bir ifadeyle, yılın ikinci yarısında iki ilave ikramiye şeklinde refah payı vereceğiz ve bunlardan ilkini Temmuz maaşının ödeneceği 8 Ağustos’ta, ikincisini de Ekim maaşının ödeneceği 8 Kasım’da hesaplarınıza yatıracağız. 2023 yılının kalan 6 ayı için verilen %20,77 oranındaki zammın üzerine, bu iki ilave ödeme ile yapılan iyileştirmenin tüm çalışma arkadaşlarımızı memnun edeceğine inanıyoruz"

EYLEM SİNYALİ

Öte yandan Hava - İş Sendikası ise bugün web sitesinden yazılı açıklama yayınlayarak zam oranını eleştirdi. Sendika, yeni sözleşme süreci başlamadan eylem yapılabileceğinin sinyalini verdi.