Havalimanı çalışanlarından eylem kararı. Uçak bileti olanlar dikkat

Havalimanı çalışanlarından dikkat çeken eylem kararı...TBMM görüşülen havacılık yasasına tepki olarak sendika ve derneklerden iş yavaşlatma kararı alındı. Bu kararın tüm havalimanlarından uygulanması bekleniyor.

Karar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde faaliyet gösteren sendikalar ve dernekler dünkü toplantısında alındı. İşte o toplantıya Ulaştırma Memur-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, HAVAÇAD, HAVELTED, Uluslararası ARFF Derneği, SİHAGÜVDER, HAVATED, SİHAMED, Hava Ulaş-Der ve Apron Memurları Derneği katıldı. İş yavaşlatma kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülen havacılık yasasına tepki nedeniyle alındı.

Havacılık sendikaları ve derneklerin aldığı karar metninde şunlara yer verildi:

* 06.06.2024 Perşembe gününden itibaren havalimanlarındaki çalışanlar, hava ve kara

tarafındaki operasyonlarda süresiz olarak uluslararası standart ve tavsiyeler ile mevzuatlara aykırı olarak yüklenen işleri yapmayacak, kesinlikle mevzuat dışına çıkılmayacak.

* Yapılacak olan iş yavaşlatma eylemi, talepler gerçekleştirilinceye kadar devam

edecek.

* Alınan iş yavaşlatma eylemi sonucunda talepler karşılanmazsa tekrar bir

araya gelinerek iş bırakma eylemi kararı alınacak.