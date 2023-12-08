Denizde cesedi bulunan vatandaşın kimliği belli oldu. Borsada tam 2.5 milyon lira kaybetmiş

Kocaeli’de denizde cesedi bulunan kişinin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül olduğu belirlendi. Akgül’ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

KAYNAK: İHA
Denizde cesedi bulunan vatandaşın kimliği belli oldu. Borsada tam 2.5 milyon lira kaybetmiş

Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde, belediye işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti.

Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü.

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül’e ait olduğu tespit edildi. Akgül’ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

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