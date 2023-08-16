Denize giren 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Abla ve eşi kurtarıldı

Mersin’de denize giren iki kız kardeş hayatını kaybetti. Ablaları ve eniştesi ise boğulma tehlikesi atlattı.

KAYNAK: DHA
Denize giren 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Abla ve eşi kurtarıldı

Dalgalara Kapılan 4 Kişi Yardım Bekledi

DHA'nın haberine göre; olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Hakan Altundağı, eşi Kübra Altundağı ile kız kardeşleri Esra Bucuka ve Melek Bucuka serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan 4 kişi çevredekilerin dikkatini çekti. Vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiye yardım etmek için seferber oldu.

Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

Vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hakan Altundağı, eşi Kübra Altundağı ile kız kardeşleri Esra Bucuka ve Melek Bucuka’yı sudan çıkardı. Sağlık ekipleri, Esra Bucuka ve Melek Bucuka’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ablaları Kübra Altundağı ve eniştesi Hakan Altundağı ise Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na Gönderildi

Kız kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

mersinde-denize-giren-2-kiz-kardes-boguldu-ablalari-ile-esi-kurtarildi-2657-dhaphoto1.jpg

İlgili Haberler
Deniz buharlaştı ortaya ilginç görüntüler çıktı
Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Otomobil hafriyat kamyonuna saplandı: 6 yaralı Güncel
Otomobil hafriyat kamyonuna saplandı: 6 yaralı
Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu Güncel
Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: "48 saatiniz kaldı! Hazırlığa başlayın" Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: "48 saatiniz kaldı! Hazırlığa başlayın"
Kız arkadaşıyla çay bahçesindeyken tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı Güncel
Kız arkadaşıyla çay bahçesindeyken tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı
Deniz buharlaştı ortaya ilginç görüntüler çıktı Yaşam
Deniz buharlaştı ortaya ilginç görüntüler çıktı
Şenol Güneş Rashica'dan sonra beklediği yeni oyuncuyu açıkladı Spor
Şenol Güneş Rashica'dan sonra beklediği yeni oyuncuyu açıkladı
Mustafa Sarıgül'den çok tartışılacak değişim açıklaması Siyaset
Mustafa Sarıgül'den çok tartışılacak değişim açıklaması