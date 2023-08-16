Denize giren 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Abla ve eşi kurtarıldı

Dalgalara Kapılan 4 Kişi Yardım Bekledi

DHA'nın haberine göre; olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Hakan Altundağı, eşi Kübra Altundağı ile kız kardeşleri Esra Bucuka ve Melek Bucuka serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan 4 kişi çevredekilerin dikkatini çekti. Vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiye yardım etmek için seferber oldu.

Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

Vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hakan Altundağı, eşi Kübra Altundağı ile kız kardeşleri Esra Bucuka ve Melek Bucuka’yı sudan çıkardı. Sağlık ekipleri, Esra Bucuka ve Melek Bucuka’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ablaları Kübra Altundağı ve eniştesi Hakan Altundağı ise Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na Gönderildi

Kız kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.