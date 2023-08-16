Deniz buharlaştı ortaya ilginç görüntüler çıktı

Bölgede deniz suyu sıcaklığının 15 derece birden düşmesi sonucu deniz buharlaşarak ilginç görüntüler oluştu. İlginç doğa olayı cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

UPWELLING OLAYI NEDİR?

Upwelling, dipteki soğuk deniz suyunun kuvvetli rüzgar ile birlikte dikey yönlü yukarı hareket ederek kıyı kesimlerde yüzeye çıkmasıdır. “Upwelling” olayının gerçekleştiği kıyıda deniz suyu sıcaklığı aniden düşer.

Öyle ki bu düşüş, bazı yerlerde 15-20 derece farkı bulabilir. Çoğu zaman sis oluşumu da gerçekleşir. Ani deniz soğuması gerçekleştiğinden insanların sağlığı açısından tehlikeli bir durumdur.

Fakat balıkçılık ile uğraşanlar için olumlu bir durumdur.