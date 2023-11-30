Denizlerin heyecan dolu yarışı başlıyor

Tenzor International Cup Open Winter Series 2023/2024, Aralık ayında Bodrum'da başlıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Denizlerin heyecan dolu yarışı başlıyor

Tenzor International Cup adlı uluslararası yelken regattaları serisi, regattaların programını ve ufuklarını genişletiyor.

Projenin düzenleyicileri - Türkiye'nin Tenzor Yelken Kulübü, Türk Yelken Federasyonu'nun desteğiyle, beş aşamalı bir kış serisi kuruyor; Tenzor International Cup Open Winter Series 2023/2024.

Projenin temeli, Bodrum'da bulunan güzel bir marina ve Akdeniz'e erişim sunan Radisson Collection Hotel'de olacak. Uygun lojistik ve tam hizmet yelpazesi, yarışmacılara maksimum konfor sağlayacak.

j70-istanbul-2128.jpg

Regattalar, Aralık 2023'ten Nisan 2024'e kadar her ay düzenlenecek ve uluslararası bir katılımcı grubunu bir araya getirecek.

Yarışmalar, filo yarışı formatında ve su üzerinde doğrudan değerlendirme ile J/70 tekne sınıfında düzenlenecektir. Her aşamanın programı, üç yarış gününü ve bir antrenman gününü içerir.

Takımlar, kendi tekneleriyle veya ev sahibi organizasyon olan Tenzor Yelken Kulübü Türkiye tarafından kiralanmış teknelerle katılabilirler.

Türk yelkenci Burak Zengin, projenin sportif ve idari başkanı olarak görev yapıyor. Profesyonel bir yelkenci olarak Burak Zengin, çeşitli regattalar ve serilere katılmaktadır. EKER takımının bir parçası olarak, Burak J/70 sınıfında Türkiye şampiyonalarını, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'da bronz madalya, 2021'de Monaco Kış Serisi'nin ilk aşamasında "gümüş" madalya kazandı. İsviçre'de Star Sailing League Gold Cup eleme turunda dördüncü oldu. Ayrıca J/70 sınıfındaki ABD şampiyonalarında (Midwinter Championship, North American Championship) yüksek spor sıralamasına sahip düzenli bir katılımcıdır. Organizatör olarak, Burak Türkiye'de J/70 sınıfındaki Türkiye Turu ve diğer regattalar için başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

TICOWS Takvimi 2023/2024:

• Etap 1: 7-10 Aralık 2023

• Etap 2: 11-14 Ocak 2024

• Etap 3: 8-11 Şubat 2024

• Etap 4: 7-10 Mart 2024

• Etap 5 (FİNAL): 11-14 Nisan 2024

Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Trafikte çıkan tartışmada biri 'tampon' ile saldırdı, diğeri bıçakla karşılık verdi Gündem
Trafikte çıkan tartışmada biri 'tampon' ile saldırdı, diğeri bıçakla karşılık verdi
Galatasaray maçı Manchesterlı 2 oyuncunun sonu oldu Spor
Galatasaray maçı Manchesterlı 2 oyuncunun sonu oldu
Somalili korsanlar bir haftada İran bandıralı ikinci gemiyi kaçırdı Dünya
Somalili korsanlar bir haftada İran bandıralı ikinci gemiyi kaçırdı
Paris Hilton oğlu hakkında yapılan acımasız yorumlara isyan etti Magazin
Paris Hilton oğlu hakkında yapılan acımasız yorumlara isyan etti
Bankada dolar hesabı olanlar şaşkın! Merkez Bankası açıkladı, aylar sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
Bankada dolar hesabı olanlar şaşkın! Merkez Bankası açıkladı, aylar sonra bir ilk yaşandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş Can Atalay için ‘yeni anayasayı’ işaret etti Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş Can Atalay için ‘yeni anayasayı’ işaret etti