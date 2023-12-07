Olimpiyat Oyunları düzeyindeki Tenzor Cup başlıyor

Tenzor International Cup 7 Aralık’ta Bodrum’da başlıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Olimpiyat Oyunları düzeyindeki Tenzor Cup başlıyor

“Tenzor International Cup” Olimpiyat Oyunları düzeyinde uluslararası bir yelken yarışı. Deneyimli yelken sporu organizatörleri, deniz ve adrenalin tutkusu taşıyanları bu yarışa çekmek için gece gündüz hazırlık yapıyor. Bu düzeyde bir yarışın Türkiye’nin en popüler tatil merkezlerinden Bodrum’da yapılacak olması organizasyonu yabancı katılımcılar için daha da cazip hale getiriyor.

Uluslararası yelken yarışlarının şampiyon isimleri, J/70 tipi yelkenlilerin yarışacağı bu organizasyon ile bundan sonra Türkiye’de yelken açacaklar. Dünya denizlerine 2012 yılında çıkan ve o günden bugüne hızla gelişen J/70 sınıfı tekneler için Amerika’da ve Avrupa’da 20’ye yakın ülke özel yarışlar düzenliyor. Türkiye’de de yelken tutkunları Yelken Federasyonu’na bağlı olarak J/70 Birliği’ni oluşturmuş bulunuyorlar. İstanbul merkezli AP Tesis Yönetimi şirketi de Türkiye J/70 Birliği ile işbirliği içinde J70’ler için beş aşamalı bir kış serisi organizasyonu planlayarak “Denizlerin En Hızlısı”nı belirleyecek bu yarışlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

“Tenzor International Cup Open Winter Series 2023/2024” adı altında hazırlanan organizasyonun en önemli hedefi en üst düzeyde bir yarış sunmak. Organizasyonun adresi Bodrum'un prestijli tesislerinden Radisson Collection Hotel. Uygun lojistik ve tam hizmet yelpazesi, yarışmacılara bu yarış öncesinde ve sonrasında maksimum konfor sağlayacak.

TIC (Tenzor International Cup), Aralık 2023'ten Nisan 2024'e kadar her ay Dünya’nın üst düzey takımlarını ve sporcularını Bodrum’da buluşturmayı hedefliyor.

Yarışmalar, filo yarışı formatında ve su üzerinde doğrudan değerlendirme ile gerçekleşecek. Her aşamanın programı, üç yarış gününü ve bir antrenman gününü içeriyor. Takımlar, kendi tekneleriyle veya ev sahibi organizatör firma tarafından kiralanan teknelerle yarışmaya katılabilme imkânına sahipler.

Projenin sportif ve idari direktörlüğünü Burak Zengin yapıyor. Profesyonel bir yelkenci olan Burak Zengin, çeşitli regattalar ve serilerde uzun yıllardır Türkiye’yi ve yarıştığı takımları büyük başarılarla temsil etti. Deneyimli yelkenci, EKER takımının bir parçası olarak, J/70 sınıfında Türkiye şampiyonalarını, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyayı, 2021'de Monaco Kış Serisi'nin ilk etabında "gümüş" madalyayı kazandı. İsviçre'de Star Sailing League Gold Cup eleme turunda dördüncü oldu. Ayrıca J/70 sınıfındaki ABD şampiyonalarında (Midwinter Championship, North American Championship) üst sıralarda yer aldı.

TICOWS 2023/2024 Takvimi şu şekilde;

1.Etap: 7-10 Aralık 2023

2.Etap: 11-14 Ocak 2024

3.Etap: 8-11 Şubat 2024

4.Etap: 7-10 Mart 2024

5.Etap (FİNAL): 11-14 Nisan 2024

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