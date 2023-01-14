﻿Denizli Merkez Efendi Temizlik geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Denizli Merkez Efendi Temizlik, geçici olmak üzere 5 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Başvurular, CV olarak hazırlanarak [email protected] adresine gönderilecektir. Elden ve/veya posta yoluyla başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Cv durumları incelendikten sonra durumu uygun görülenler. mülakata çağırılarak haklarında gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra belirsiz süreli (daimi) sözleşme imzalanacaktır.

2. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Denizli / Merkezefendi İlçesinde ikamet ediyor olmak.(ilan yayın süresinde yapılacak olan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.)

5. Emekliliğe hak kazanmamış olmak.

6. Herhangi bir sigortalı işte çalışıyor olmamak

7. Sahada Çalışabilecek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Adli Sicil Kaydı