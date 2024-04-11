Denizli'de bayramın ilk günü kazada ölen çift, yan yana toprağa verildi

Kaynak: DHA
Denizli'de bayramın ilk günü kazada ölen çift, yan yana toprağa verildi
Tavas ilçesinde, bayramın ilk gününde meydana gelen trafik kazasında Hüseyin İlkinci (50) ile eşi Zehra İlkinci (50) hayatını kaybetti.

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada acı bir olay yaşandı. Olay yerinde yaşanan dram gözyaşları arasında son buldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gümüşdere Mahallesi'nde gerçekleşti. Hüseyin İlkinci'nin yönetimindeki otomobil ile Rukiye Erçıktı'nın kullandığı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak Hüseyin İlkinci olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Zehra İlkinci ve diğer yolcular ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Zehra İlkinci müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun stabil olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin ve Zehra İlkinci'nin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Bugün Gümüşler Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. İki çocuk sahibi çift, dualar eşliğinde yan yana defnedildi. Kazanın, İlkinci çiftinin bayram ziyareti için Tavas'a gitmek üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

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