21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Denizli'de seyir halinde olan hafif ticari araç, aynı istikametteki ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:01
Takip Et

Denizli'de hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
+
Aa
-

Denizli’nin Çal ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çal'ın İsabey Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Denizli istikametine doğru seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 20 F 2759 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki E.S. kontrolündeki 48 L 5369 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif ticari araçta yaralanan sürücü M.Ö., E.Ö. ve A.Ö.’yü hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen araç otoparka çekilirken, güvenlik güçleri ifadelere başvurdu. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
1
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
2
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
5
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
6
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
7
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Kartal’da kedi ile fare birbirine girdi
﻿Kartal’da kedi ile fare birbirine girdi
﻿Kartal’da kedi ile fare birbirine girdi
﻿Dünden itibaren Kahramanmaraş'ta korkutan 3. deprem!
﻿Dünden itibaren Kahramanmaraş'ta korkutan 3. deprem!
﻿Dünden itibaren Kahramanmaraş'ta korkutan 3. deprem!
﻿İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular
﻿İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular
﻿İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.