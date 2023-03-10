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Denizli'de şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

Denizli'de hayvan pazarları, Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı kapatıldı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:47
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Denizli'de hayvan pazarları kapatıldı

Denizli'de şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
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Denizli Valiliği başkanlığında İl Hayvan Sağlığı Komisyonu, Türkiye’de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığıyla ilgili acil toplantı yaptı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kentteki 4 hayvan pazarının kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İkinci bir emre kadar işletmeler arası hayvan alım ve satımı yasaklanmıştır.

İkinci bir emre kadar hayvan pazarları süresiz olarak kapatılmıştır. Kesime sevk edilecek hayvanların mümkünse en yakın mezbahalara yönlendirilmesi. Kesime sevk edilecek hayvanların mutlaka resmi veteriner hekim kontrolünde sevk ve rapor ile yapılabilecektir. Aksine hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı, hayvancılık işletmelerinde ve süt toplama merkezlerinde gerekli hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerine uyulması önem arz etmektedir" denildi. (DHA)

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