Boksta fırtınalar estirdi. 6 maçta rakiplerini nakavtla yere serdi

Boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Bilal Kara, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Şimdiye kadar çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alan Kara, tüm maçlarını rakiplerini nakavt ederek kazandı.

Oynadığı 3 maçı İstanbul'da, 1 maçı Trabzon'da, 1 maçı Arnavutluk'ta ve 1 maçı da Fethiye'de kazandı.

Bilal Kara, Azerbaycanlı eski şampiyon Ali Ismayilov'u yenerek WBF Avrupa şampiyonluk kemerini kazandı.

Promotör Serdar Avcı, yaptığı açıklamada Bilal Kara'nın çok güçlü olduğunu, tekniğini üzerine koyması gerektiğini, koyarsa ondan çok büyük umut beklediğini ifade etti.

İstanbul'da görev yapan hocalar Gencay Avcı ve Arda Avcı, Almanya'da görev yapan hoca Bilgehan Demir de Bilal Kara'ya Almanya'da gelişimini iyi bir şekilde geliştirmesi için yardımcı olacak.

BİLAL KARA KİMDİR?

Bilal Kara, 1992 yılında Avusturya Viyana'da dünyaya geldi.

Kara, boks kariyerine profesyonel olarak 2023 yılında Kadıköy Boks Kulübü'nde başladı.