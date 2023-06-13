Denizli’de sahte acente denetimi

Denizli’de yerli ve yabancı turistlere nitelikli hizmet verilmesi hedefiyle sahte rehber ve acentelere karşı denetim yapılıyor

Denizli’de sahte acente denetimi

Denizli’nin dünyaca ünlü turizm bölgesi olan Pamukkale ve Akköy bölgelerinde Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın Turist Rehberleri Odası, Turist Rehberleri Odaları Birliği ve TÜRSAB Pamukkale BTK işbirliği ile denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 7 adet rehbersiz tur faaliyeti, 2 adet belgesiz acentecilik faaliyeti, 1 adet sözleşme yapmayan rehber, 2 adet zorunlu sağlık ve seyahat sigortası yapmayan acente, 4 adet acente belge eksikliği tespit edilirken sorumlularına cezai işlem uygulandı.

Turizm sezonunun yeni başladığı Pamukkale ve Akköy bölgelerinde, denetimlerin yıl boyu sürdürüleceği bildirildi.

İHA

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