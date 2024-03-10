Denizli’de Türkan Şoray rüzgarı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin dördüncüsünü düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali dolu dolu geçiyor.

Binlerce vatandaşın akın ettiği festivalin görkemli açılışı sonrası onur konuğu olan Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray Denizlili kadınlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, davetliler ve çok sayıda kadın katıldı.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Sevenlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterisi altında salona gelen Türkan Şoray böylesi önemli bir festivale katılım sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Sevenlerine “Canımsınız” diye seslenen Şoray, “Böylesine bir kalabalığın beni karşılamasından o kadar mutlu oldum ki, gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum sizlere doyamadım. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“SULTANIMIZI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KARŞILADINIZ”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nde Türk Sineması’nın efsanesi Türkan Şoray’ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, “8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. İnşallah birlikte el ele birçok güzellikleri yapmayı Allah’ım nasip etsin. Üreten Kadınlar Festivalimiz başarılı, hayırlı olsun. Sultanımızı güçlü bir şekilde karşıladınız, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Zolan ve beraberindekiler programın sonunda ünlü sanatçı Şoray ile hatıra fotoğrafı çektirdi.