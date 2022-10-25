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Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı! Asgari ücret engel değil

Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı! Asgari ücret engel değil

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:50
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Denizli'de yerel mahkemenin çalıştığı ve geliri olduğu için kadına yoksulluk nafakası verilemeyeceği kararına Yargıtay dur dedi. Asgari ücret engel değil

Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı! Asgari ücret engel değil
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Yerel mahkemenin, çalıştığı ve geliri olduğu için kadına 'yoksulluk nafakası verilemeyeceği kararı' Yargıtay’dan döndü. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, asgari ücret seviyesinde gelire sahip olmanın yoksulluk nafakası bağlanmasına engel olmadığına hükmetti

Türkiye Gazetesi’nden Yeşim Eraslan’ın haberine göre, eşinden boşanan kadın yoksulluk nafakası istedi. Yerel mahkeme asgari ücretle çalışan kadının talebini reddetti. Yargıtay ise asgari ücretin nafaka bağlanmasına engel olmadığını belirtti.

Yargıtay'ın gündemine yansıyan boşanma davası Denizli'de yaşandı. 20 yıl evli kalan çift boşanma kararı aldı.

Denizli 1. Aile Mahkemesinde boşanma davası açan kadın mahkemeden nafaka ve tazminat talebinde bulundu. Kocanın tam kusurlu olduğunu belirten mahkeme kadına 25 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Fakat kadının çalıştığı ve geliri olduğu için yoksulluğa düşmeyeceğini savunan mahkeme, tedbir ve yoksulluk nafakası istemlerini reddetti.

Bunun üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay, asgari ücret seviyesinde gelire sahip olmanın yoksulluk nafakası bağlanmasına engel olmadığını vurguladı.

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