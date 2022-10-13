Karısını affetti, kusurlu çıktı! Yargıtay'dan 'kısa mesaj' kararı

Türkiye Gazetesi’nden Yeşim Eraslan’ın haberine göre, Konya'da anlaşmazlık yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı.

Yargı süreci devam ederken koca, eşine "Seni çok seviyorum ve affediyorum. Sen de beni affet. Barışalım" şeklinde mesajlar attı. Ancak kadın ikna olmadı, davasından vazgeçmedi.

Duruşma günü geldi, Aile Mahkemesi, erkeği tam kusurlu buldu ve onun davasını reddetti. Kadının boşanma talebi ise kabul edildi. Koca karara itiraz etti, dosya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin gündemine geldi.

Bölge Mahkemesi ise "Erkeğin mesaj atarak barışma girişiminde bulunması 'af' anlamına gelmez. Ancak geçimsizliğe sebep olan olaylarda kadın ağır kusurludur" diyerek, kocanın davasını onayladı. Kadının yoksulluk nafakası ile tazminat talepleri kabul görmedi. Bu sefer de kadın itiraz etti.