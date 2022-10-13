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Karısını affetti, kusurlu çıktı! Yargıtay'dan 'kısa mesaj' kararı

Konya’da bir koca, boşanma davası açtığı eşine "Seni affediyorum, sen de beni affet" diye mesaj attı. Bunun üzerine Yargıtay kadının hatasız, erkeğin hatalı olduğuna hükmetti. Kararda, "Bu SMS'ler, kocanın, eşinin önceki kusurlu davranışlarını affettiği anlamına gelir" ifadesi yer aldı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:44
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Yargıtay’dan Konya’daki boşanma davasında kısa mesaj kararı. Karısını affetti kendi kusurlu oldu

Karısını affetti, kusurlu çıktı! Yargıtay'dan 'kısa mesaj' kararı
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Türkiye Gazetesi’nden Yeşim Eraslan’ın haberine göre, Konya'da anlaşmazlık yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı.

Yargı süreci devam ederken koca, eşine "Seni çok seviyorum ve affediyorum. Sen de beni affet. Barışalım" şeklinde mesajlar attı. Ancak kadın ikna olmadı, davasından vazgeçmedi.

Duruşma günü geldi, Aile Mahkemesi, erkeği tam kusurlu buldu ve onun davasını reddetti. Kadının boşanma talebi ise kabul edildi. Koca karara itiraz etti, dosya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin gündemine geldi.

Bölge Mahkemesi ise "Erkeğin mesaj atarak barışma girişiminde bulunması 'af' anlamına gelmez. Ancak geçimsizliğe sebep olan olaylarda kadın ağır kusurludur" diyerek, kocanın davasını onayladı. Kadının yoksulluk nafakası ile tazminat talepleri kabul görmedi. Bu sefer de kadın itiraz etti.

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