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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Denizli-Kale-Muğla karayolu sınırında, bir yolcu otobüsü alev alev yandı. Motor kısmında başlayan yangın bütün otobüsü küle çevirirken, otobüste bulunan tüm yolcular mağdur oldu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:14
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Denizli-Kale-Muğla karayolu sınırında yolcu otobüsü yandı

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
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Denizli’den Muğla istikametine seyir halinde olan Kamil Koç’a ait Mercedes marka yolcu otobüsünde Menteşe Esentepe mevkiinde motor bölümünden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası sürücü, aracı sağa çekerek durdurdu ve yolcuları tahliye etti.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgede konuşlu orman arazözleri ilk müdahaleyi yaptı. Muğla Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. 

Yolcu otobüsünde başlayan yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler önlem alırken, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

(İHA)

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