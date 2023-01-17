Barcelona istenmeyen yıldızına fiyat biçti: 7 milyon Euro

Marca'ya göre; La Liga devi Barcelona, takımda düşünülmeyen Memphis Depay'ın bonservisi için 7 milyon Euro istiyor.

Haberde ayrıca oyuncuyla Juventus, Inter ve Atletico Madrid'in ilgilendiği belirtildi.

Inter'in oyuncuyu ciddi şekilde istediği belirtilirken, takas formülüne de sıcak bakılabileceği yazıldı.

Aynı zamanda Barça teknik direktörü Xavi'nin Inter'den Brozovic'i istemesi bu takası daha kolay hale getirebileceği ifade edildi.

Hollandalı yıldız oyuncuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yazılıyordu.

Barcelona'da Xavi'nin planları arasında yer almayan Depay, bu sezon sadece 3 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.