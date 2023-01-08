Ümraniyespor Giresunspor'u deplasmanda mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Konuk ekibin golünü 83. dakikada Mrsic kaydetti. Bu sonuçla Giresunspor haftayı 19 puanla kapatırken Ümraniyespor ise haftayı 14. sırada kapattı.

3 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Ümraniyespor, ligde 3 maçtır mağlup olmuyor.

En son yenilgisini evinde 15. haftada Medipol Başakşehir karşısında alan İstanbul ekibi, sonrasında MKE Ankaragücü'nü 2-1, Hatayspor ile de 2-2 berabere kaldı. Son 3 haftada 7 puan çıkartan Recep Uçar'ın ekibi, İstanbulspor'u da yenip küme hattından kurtulmak istiyor.