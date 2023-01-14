Olaylı maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 19.haftasında Antalyaspor, evinde Giresunspor'u konuk etti.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Antalyaspor'un gollerini 4.dakikada Doğukan Sinik ve 59.dakikada Luiz Adriano kaydetti.

Giresunspor'un golleri 40'ta B. Sainz ve 79'da R. Bajic'ten geldi.

Antalyaspor'da Fernando 61.dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçın son dakikalarında kartlar havada uçuştu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu 90+8 ve 90+10 dakikaları arasında 6 sarı kart çıkardı.

Uzatma dakikalarında iki kez iki takım futbolcuları birbirine girdi. O nedenle maç 10 dakikadan fazla uzadı

Bu sonuçla Antalyaspor 18 puanla 14.sırada yer aldı. Giresunspor ise 20 puanla 11.sıraya yerleşti.

Maçtan dakikalar;

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Güray Vural'ın verdiği pas ile sol kanattan içeriye doğru giren Doğukan Sinik, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Larsson'un şutunda top üstten auta gitti.

33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın pasıyla penaltı noktası önünde topla buluşan Larsson, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

35. dakikada gelişen Bitexen Giresunspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Alper Uludağ'ın sert şutunda, top üstten auta çıktı.

40. dakikada Bitexen Giresunspor beraberliği yakaladı. Kaleci Alperen Uysal'ın hatalı pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Borja Sainz, hızla ceza sahasına girerek, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

44. dakikada Kuwas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Alperen Uysal topu kale direğinin dibinden kornere çelmeyi başardı.

59.dakikada Luiz Adriano Antalyaspor'u yeniden öne geçirdi: 2-1

61.dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Orta alanda yaşanan ikili mücadele sırasında topa hamle yapmak isterken Serginho'nun bileğine doğru sert bir şekilde basan Fernando, doğrudan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi.

79.dakikada Bajic skoru eşitleyen golü kaydetti: 2-2