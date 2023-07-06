'Deprem bağışları nereye harcandı' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından canlı yayında toplanan 82 milyar liranın nerede kullanıldığının araştırılması için önerge verildi. Önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

'Deprem bağışları nereye harcandı' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlatılan ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında toplanan bağışların toplam miktarının ve nerede kullanıldığının araştırılması önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmişti. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecekti.

213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasından isimler, siyasiler, resmi kurum temsilcileri, kamu bankalarının müdürleri de çeşitli miktarlarda bağışta bulunmuştu. Merkez Bankası’nın 30 milyar liralık bağışı çok konuşulmuştu.

Ayrıca her biri 50 liradan 9 milyonu aşkın SMS gönderilmişti. Toplamda bağışlanan para 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı bulmuş ancak yaklaşık 31 milyar lirası yatırılmamıştı.

ANKA’nın haberine göre CHP, kampanya toplanan bağış miktarının ve bunların kullandığı yerlerin araştırılması amacıyla verdiği araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde görüşülmesini önerdi.

Öneride önce AKP ve MHP milletvekilleri ret oyu kullandı. Başkanlık Divanı’nda anlaşmazlık üzerinde oylama elektronik yapıldı. Elektronik yapılan uygulamada öneri reddedildi.

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