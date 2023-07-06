İYİ Parti’nin çiftçinin sorunların araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

“TMO tarife dışı engel uyguluyor. Nasıl yapıyor? Fiyat bu ancak almamak için elinden gelen her şeyi yapıyor” diyen Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

“Peşin ödeme yapmıyor değerli arkadaşlar. Çiftçi zaten boğazına kadar borca batmış. Mahsulünü satacak, borcunu ödeyecek. Gübresinin, mazotunun parasını ödeyecek. Çocuğunu evlendirecek. 3 ay sonraya siz şey veriyorsunuz, hatta sınırsız, ne zaman verileceği belli değil?

Vatandaş da ne yapıyor, buğdayını çok düşük fiyata, açıklanan fiyatın 2 bin lira altında satmak durumunda kalıyor. TMO’nun alış politikalarının düzeltmesi lazım. Ödemenizi peşin yapacaksınız. Hadi peşin olmadı, 3 gün sonra ödemeyi yapacağım diyeceksiniz.

Satış politikasında yanlışlar var. TMO diyor ki, kasım ayından itibaren ben bu ürünü 9 bin 350 liradan satacağım. Ucuz ürün artık yok, ucuz alamayacaksınız. Tamam 9 bin 350 liradan satacaksın ama hangi ayda satacaksın. Satışlar kasımda başlıyor, bu yüksek enflasyonda mayısa kadar sürüyor. Bu kasım fiyatı mı, mayıs fiyatı mı, bütün bir sezon boyunca oluşacak fiyat mı? Buna ilişkin bilgi yok.”

“TMO’NİN LİMANLARDA BEKLEYEN GEMİLERİ VAR”

Usta, TMO’nun limanlarda gemileri olduğunu ve halen gemilerle buğdayın Türkiye’ye geldiğini de belirterek, “TMO’nun limanlarda buğday bekleyen gemileri var. Hala buğday geliyor Türkiye’ye. Fiyat 5 bin 500 lira. Böyle bir mağduriyete nasıl sessiz kalınır” dedi.

“MUŞ OVASI TÜRKİYE’NİN TAHIL İHTİYACINI BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞLAYACAK POTANSİYELE SAHİP”

Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz da tarım arazilerinin yabancı şirketlere peşkeş çekildiğini söyleyerek, “Bugün doğru ve akılcı bir yaklaşım ile Muş Ovası Türkiye’nin tahıl ihtiyacını büyük bir ölçüde sağlayacak potansiyele sahip. Şeker pancarı üretiminin en yaygın yapıldığı kentlerden biri olan Muş, burada ise Muş Şeker Fabrikası özelleştirilerek, insanların bin bir emekle ektiği tarlalarından elde ettiği ürünlerini satamaz hale geldiler. Bu yüzden de çiftçiler ellerindeki ürünleri elden çıkaramadıkları için, çevre illerdeki başka kentlerdeki şeker fabrikalarına yönelmek durumunda kaldılar. Bu da üretici için ekstra masraf ve yakıt demek” dedi.

“DÖVİZİMİZİ YURTDIŞINA TESLİM ETTİ”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun depolarını ithal buğday ile doldurduğunu öne sürdü. Gürer şunları söyledi:

“Tarımda planlama ve öngörünüz yoksa sorunların üstesinden gelemezsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde çiftçi sayımız azalıyor, ekim alanları daralıyor, sorunlar katlıyor. Buğday ise son dönemin en somut göstergesi. Toprak Mahsulleri Ofisi, geçtiğimiz yıl seçim geliyor diye buğdaya geçmişe göre iyi bir taban fiyat verdi. Çiftçi de bunu görünce, geçtiğimiz yılın sonunda ekimini yaparken daha fazla buğday ekti. Buğday ekimi yaptığı süreç sonunda ürünün hasat dönemi de mayısta Çukurova’da başladı, diğer bölgelerde devam ediyor ama Toprak Mahsulleri Ofisi bir hata yaptı, siyasi iktidarda yarattığı stoklarını yeterli hâle getirmek için alıma girdi. Hasat yapılmadan önce alıma girdiği için de depolarını ithal buğdayla doldurdu. 6,5 milyon ton, beş ayda bu ülkeye gitti, buğday ithal etti; 2 milyar 131 milyon dolar daha dövizimizi yurt dışına teslim etti. Depolar dolu, hasat başladı; taban fiyat bu yıl geçtiğimiz yılın yanına ulaşmasa da yüzde 24 artış gerçekleştirildi. Enflasyon yüzde 40, buğdaydaki taban fiyat artışı yüzde 24; buna rağmen, yine de Toprak Mahsulleri Ofisi alıma giremedi çünkü deposunda yer yok. Lisanslı depoculuk yapılan yerlerde de “Buğdayı onlara götürün.” dedi ama 42 ilde lisanslı depoculuk var, diğer illerde yok, örneğin Niğde’de lisanslı depoculuk da yok. Sonra, randevulu alım sistemi tıkanınca çiftçiyi tüccara mahkûm etti, tüccar da durumdan haberdar olunca fiyatı kırdı ve şu anda girdi maliyetlerine göre çiftçi ürününü ürettiğinin altında fiyatla tüccara vermek zorunda kalıyor. Bir yıllık süreçte artan, yüzde 13’ü bulan kredi borçlarından dolayı şu anda çiftçi bankalara 415 milyar lira da borçlu. Ne yapsın? Hasat yaptı -ilaç para bekler, tohum para bekler, gübre para bekler- ürününü düşük fiyatla vermek zorunda kalıyor. İşte, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tarımda uyguladığı yanlış politikalarla, bu yıl çiftçi para kazanamadığı için ekim, kasım, aralıkta belki de buğday ekiminden uzaklaşacak; bu, daha çok ithalat demek, daha çok sorun demek. Ve planlama olmadıkça da cepte para olsa gidip raftaki ürünü alacak durumu olmayacak ya da rafta ürün ortadan kalkınca açlıkla tehdit edilir duruma geleceksin.”

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından İYİ Parti’nin önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.