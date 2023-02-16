Deprem bölgesi Mehmetçiğe emanet

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 10 il arasında yer alan Hatay’ın İskenderun ilçesinde birçok bina yıkılırken, onlarca yapıda hasar oluştu.

Kentte yaşayan vatandaşların bir kısmı çadır kentlerde, bir kısmı da şehir dışına çıkarak evlerini terk etti.

Deprem bölgesinde polis ve jandarmanın yanı sıra TSK’da görev aldı. Yıkılan enkazların ve bina çevrelerinde devriye atan Mehmetçik, olumsuzluklara karşı tetikte bekliyor.

Kentin her sokağında adeta kuş uçurtmayan Mehmetçik, depremzedelerin can ve mal güvenliği için nöbet tutuyor. Mehmetçik’i kentin sokaklarında gören vatandaşlar kendilerini güvende hissediyor.