16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Can Yaman İtalyan dergisine depremi anlattı. “İçimi derinden yakıyor”

Can Yaman İtalyan dergisine depremi anlattı. “İçimi derinden yakıyor”

Deprem felaketinde elini taşın altına koyan ünlüler arasında Can Yaman da yer aldı. İtalya’da yardım kampanyası da başlatan Yaman, depremi İtalyan dergisi Grazi’ya anlattı. 

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 13:18
Takip Et

“İçimi derinden yakıyor” Can Yaman İtalyan dergisine depremi anlattı

Can Yaman İtalyan dergisine depremi anlattı. “İçimi derinden yakıyor”
+
Aa
-

Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman geçen hafta Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Can Yaman For Children Derneği vasıtasıyla deprem bölgesi için bir yardım kampanyası başlatmıştı. 

 

İtalyan dergisi Grazia, Can Yaman'a depremi sordu. Dizidoktoru’nun haberine göre; Oyuncu duygularını "Altı aydır El Turco için Budapeşte'deydim ve 6 Şubat Pazartesi kabus gibi bir uyanıştı. Deprem felaketi yurdumu, Türkiye'yi yaraladı, binlerce kurbana neden oldu ve ben tüm bunlara umutsuzluk ve acıyla şahit oldum." şeklinde ifade etti. 

Sözlerine devam eden Yaman “Ailem ve sevdiklerim İstanbul’da (merkez üssü 1000 kilometreden fazla uzaklıkta) yaşıyorlar, bu nedenle hasar görmediler, ama deprem, kayıplar ve mağdurlar düşüncesi her dakika bana eşlik ediyor ve içimi derinden yakıyor." dedi. 
10 Şubat Cuma günü başlayan kampanyada üç günde 80.000 Euro toplandığını belirten Can Yaman ayrıca "Maalesef takipçilerden benim adıma sahte profiller olduğunu öğrendim. Tek somut ve gerçek yardım, derneğim aracılığıyla gönderilecek ve daha önce yapılan hayır faaliyetlerinde olduğu gibi maksimum şeffaflık sağlamak için belgelenecektir. Evleri ve yaralı ruhları yeniden inşa etmek zaman alacak, ancak umarım uluslararası seferberlik ve benim küçük yolumda gerçekleştirilen bağış toplama, etkilenen "kardeşlerime" bile her birimizin hak ettiği huzuru yeniden kazandırmaya katkıda bulunur." dedi. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
2
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
3
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
6
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Minik yüreklerin örnek dayanışması
﻿Minik yüreklerin örnek dayanışması
﻿Minik yüreklerin örnek dayanışması
﻿Hekimler sadece Ankara'da bin 120 depremzedeyi ameliyat etti
﻿Hekimler sadece Ankara'da bin 120 depremzedeyi ameliyat etti
﻿Hekimler sadece Ankara'da bin 120 depremzedeyi ameliyat etti
﻿Pakistan'da trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Pakistan'da trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Pakistan'da trende patlama: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Nedeni sıvılaşma olarak açıklandı. Deprem rayları bu hale getirdi.
﻿Nedeni sıvılaşma olarak açıklandı. Deprem rayları bu hale getirdi.
﻿Nedeni sıvılaşma olarak açıklandı. Deprem rayları bu hale getirdi.
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.