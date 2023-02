Can Yaman İtalyan dergisine depremi anlattı. “İçimi derinden yakıyor”

Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman geçen hafta Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Can Yaman For Children Derneği vasıtasıyla deprem bölgesi için bir yardım kampanyası başlatmıştı.

İtalyan dergisi Grazia, Can Yaman'a depremi sordu. Dizidoktoru’nun haberine göre; Oyuncu duygularını "Altı aydır El Turco için Budapeşte'deydim ve 6 Şubat Pazartesi kabus gibi bir uyanıştı. Deprem felaketi yurdumu, Türkiye'yi yaraladı, binlerce kurbana neden oldu ve ben tüm bunlara umutsuzluk ve acıyla şahit oldum." şeklinde ifade etti.

Sözlerine devam eden Yaman “Ailem ve sevdiklerim İstanbul’da (merkez üssü 1000 kilometreden fazla uzaklıkta) yaşıyorlar, bu nedenle hasar görmediler, ama deprem, kayıplar ve mağdurlar düşüncesi her dakika bana eşlik ediyor ve içimi derinden yakıyor." dedi.

10 Şubat Cuma günü başlayan kampanyada üç günde 80.000 Euro toplandığını belirten Can Yaman ayrıca "Maalesef takipçilerden benim adıma sahte profiller olduğunu öğrendim. Tek somut ve gerçek yardım, derneğim aracılığıyla gönderilecek ve daha önce yapılan hayır faaliyetlerinde olduğu gibi maksimum şeffaflık sağlamak için belgelenecektir. Evleri ve yaralı ruhları yeniden inşa etmek zaman alacak, ancak umarım uluslararası seferberlik ve benim küçük yolumda gerçekleştirilen bağış toplama, etkilenen "kardeşlerime" bile her birimizin hak ettiği huzuru yeniden kazandırmaya katkıda bulunur." dedi.