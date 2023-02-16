Oyuncu Sevil Uyar 'depremzedeler üşümesin' diye seferber oldu

10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik depremin ardından ünlü sanatçılar ilk günden beri canla başla çalışmaya devam ediyor. Depremzedeler için ihtiyaçları karşılamaya çalışırken, bir yandan da listeler paylaşıyorlar.

Oyuncu Sevil Uyar da depremzede aileler için soba aldı. Uyar Adana’dan aldığı sobaları Hatay’daki depremzedelere teslim etti.

Sevil Uyar, "Hatay Samandağ köyünde 30 ailemize ulaştık. Adana'dan aldığımız semaverler, portatif ısıtıcı soba, battaniyeler, erzaklar ve çadırlarımızla beraber bugün teslim ettik. Önceden ihtiyacı olan aileleri belirleyip ulaştırdık. Onlar mutluysa biz de mutluyuz" diye konuştu.