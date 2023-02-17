17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Deprem bölgesinde 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi

Deprem bölgesinde 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi

İki büyük büyük depremin etkilediği illerde 6 Şubat'tan bu yana 4 bin 627 bebek dünyaya geldiği bildirildi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:28
Takip Et

Deprem bölgesinde 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi

Deprem bölgesinde 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi
+
Aa
-

AA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde 6 Şubat'tan bu yana 4 bin 627 bebek dünyaya “merhaba” dedi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldiği bildirildi.

AŞI UYGULAMALARINI YAPIYOR

Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen illerde doğan bu bebeklerin anneleri ile doğuma hazırlanan anne adaylarına, gebelik takibi ve anne sütünün önemine kadar birçok alanda destek sağlıyor.

Bebeklerin sağlığının korunması için anne sütü ile beslenmeleri gerektiği yönünde anneleri bilgilendiren ekipler, gerektiğinde anneye emzirme eğitimi veriyor.

Bakanlık ekipleri, anne ve bebek sağlığına yönelik tarama, aşılama ve sağlık kontrollerini yürütüyor, aşı uygulamalarını yapıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
2
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
3
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
4
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
5
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
7
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿YouTube CEO'su istifa etmişti. Yerine gelecek isim belli oldu
﻿YouTube CEO'su istifa etmişti. Yerine gelecek isim belli oldu
﻿YouTube CEO'su istifa etmişti. Yerine gelecek isim belli oldu
﻿Trabzonspor Basel maçında depremzedeler için toplanan bağış belli oldu
﻿Trabzonspor Basel maçında depremzedeler için toplanan bağış belli oldu
﻿Trabzonspor Basel maçında depremzedeler için toplanan bağış belli oldu
﻿Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı
﻿Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı
﻿Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı
﻿Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
﻿Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
﻿Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.