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Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyeti durduruldu iddiasına iktidardan yanıt. Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetinin sona erdiği iddiasıyla ilgili olarak Oktay, "Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz" dedi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 20:16
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Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyeti durduruldu iddiasına iktidardan yanıt

Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyeti durduruldu iddiasına iktidardan yanıt. Fuat Oktay açıkladı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ili etkileyen depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesiyle son durumu aktardı.

Afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili olarak Oktay "Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz" dedi.

Oktay'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

(Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetinin durdurulduğu iddiası) Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz. Arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü enkaz sayısın 200'ün altına düştü.

"247'SİNİN KİMLİKLERİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

1589 refakatsiz çocuk var. 953'ü ailelerine teslim edildi, 556'sı ise hastanede takip ediliyor, çocuk birimlerinde 80 çocuk var. 1342 çocuğun kimliğini belirledik. 247'sinin kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz. "

"75 BİN BİNA YA YIKILMIŞ YA ACİL YIKILACAK YA DA OTURULMAYACAK DURUMDA"

597 bin 594 binanın tespiti tamamladı. Bu binalarda 2 milyon 576 bin 917 daire bulunuyor. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış, ya acil yıkılacak, ya da oturulamayacak durumda. Daire olarak karşılığı 306 bin 568. Hasarsız ya da az hasarlı 1 milyon 900 bin civarında bina mevcut.

"BÖLGEDEN 376 BİN KİŞİ AYRILDI"

375 bin kişi deprem bölgesinden tahliye edildi. Kendiliğinden ayrılanlar da var. Afetzedelerin gittiği il ve ilçelerde de geçici barınma yerleri oluşturmaya çalışıyoruz.

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