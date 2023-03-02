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Türk öğrenci İsrailli kurtarma ekibiyle fotoğraf çekildi Arap öğrenciler tehdit edip gövde gösterisi yaptı

Üsküdar Üniversitesi, deprem bölgesinde İsrailli kurtarma ekibiyle fotoğraf çekilen öğrencisinin fotoğrafını resmi hesabından paylaştı. Okulun Arap öğrencileri, paylaşımı kaldırtarak okulda Filistin bayrağı açtı. Bununla da yetinmeyip genç hekim adayını ve duruma tepki gösteren Türk öğrencileri tehdit etti.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:35
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Deprem bölgesinde İsraillilerle fotoğraf çekilen öğrenciyi Orta Doğulu öğrenciler linç etti

Türk öğrenci İsrailli kurtarma ekibiyle fotoğraf çekildi Arap öğrenciler tehdit edip gövde gösterisi yaptı
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Üsküdar Üniversitesinde eğitim gören Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Elif Petek Kızıltepe, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ekibine dahil olarak memleketi Kahramanmaraş’a yardıma gitti.

Depremzedelere yardım için bölgede bulunan İsrailli kurtarma ekibiyle tanışan Kızıltepe, "Türk milletinin yaşadığı zor günlerde dostluk ve işbirliğini vurgulamak" amacıyla İsrailli ekiple fotoğraf çekildi.


Söz konusu paylaşım.

İSRAİL BAYRAKLI FOTOĞRAF ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Söz konusu fotoğraf, 28 Şubat tarihinde üniversitesinin resmî Instagram hesabından, "Üsküdarlı genç hekim adayı, depremzedelerin yardımına koştu" ifadesiyle paylaşıldı. Kıyamet de bundan sonra koptu.

Türkiye'de misafir olan, Üsküdar Üniversitesinde eğitim gören çoğunluğu Filistinli, Suriyeli ve Ürdünlü öğrenciler fotoğrafa tepki göstererek genç hekim adayını ve diğer Türk öğrencileri tehdit etti.

Fotoğrafın altındaki yorumlarda hakarete uğrayan Türk öğrenciler ile Ortadoğulu öğrenciler arasında tartışma yaşandı. Türk öğrenciler, paylaşım sebebiyle sosyal medyada lince uğradı.


Yorumlarda Türkiye'deki yüksek enflasyonla dalga geçildi, Türk öğrencilerin ailesine varana kadar küfürler edildi.

ÜNİVERSİTEYİ BASTILAR, PAYLAŞIMI KALDIRTTILAR, ZAFER POZU VERDİLER
Üniversitede eğitim gören öğrencilerden edinilen bilgiye göre, paylaşımın ertesi günü Ortadoğulu öğrenciler, 100 kişiye yakın kalabalık bir grup halinde üniversiteyi basarak paylaşımı kaldırdı. Üniversitenin sosyal medyası, İsrail bayrağının yer almadığı bir fotoğrafla yeni bir paylaşım yaptı.

Paylaşımın kaldırılmasının ardından öğrenci grubu kampüste Filistin bayrağı açarak zafer pozu verdi.


Paylaşımı kaldıran üniversitenin yaptığı ikinci paylaşım.

REKTÖRÜN OĞLU TÜRK ÖĞRENCİLERE "SİZ YAHUDİ MİSİNİZ" DEDİ
Üsküdar Üniversitesindeki Türk öğrenciler, yabancı öğrencilerin tehditleri ve hakaret dolu paylaşımları üzerine rektörlüğe müracaat etti. Rektörün oğlu Fırat Tarhan'ın yaşananlara gerekli tepkiyi göstermediği, üstüne Türk öğrencilere “Siz Yahudi misiniz?” dediği iddia edildi.


Ortadaki görselde misafir öğrencilerin Filistin bayrağıyla poz verdiği görülüyor.

BASIN AÇIKLAMASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
Konuyla ilgili Zafer Partisi Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı, Üsküdar Üniversitesi önünde bir basın açıklaması düzenledi. 

Zafer Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Güleç’in açıklama yaptığı sırada üniversite içerisindeki Ortadoğulu öğrencilerin kalabalık bir grup halinde Türk öğrencilerin üzerine yürürken iki grup arasında tartışma yaşandı.




Bir Arap öğrenci "Yerinizi bilin köpekler" hakareti etti.


Öğrenciler paylaşımın kaldırılmasına tepki gösterdi.

"BURASI TÜRK YURDUDUR"
Yapılan basın açıklamasında özetle şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitenin öğrencisi genç hekim adayı Elif Petek Kızıltepe, memleketi Kahramanmaraş’a deprem sonrası yardıma gitmiş, AFAD ekibi ile birlikte koordineli olup deprem bölgesinde birçok noktaya yardımda bulunmuştur. 

28 Şubat 2023 tarihinde üniversite yönetimi sosyal medya hesabından yardıma gelen İsrail ekibiyle birlikte olan fotoğrafı paylaşmasının ardından üniversitede okuyan ağırlıklı Ortadoğulu öğrencilerin bulunduğu çeteleşmiş bir grup durumu duyunca sosyal medyada örgütlenip Petek ve okul yönetimini tehdit etmişlerdir. Üniversiteyi deyimi yerindeyse basarak yönetime fotoğrafı kaldırtmışlardır ve yeni bir fotoğraf yayınlatarak akabinde Filistin bayrağı ile zafer pozu vermişlerdir. 

Çeteleşmiş grup, öğrencileri bir kavga ortamına çağırıp tehdit etmişlerdir. Üniversite yönetimi de bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirip gerekli idari işlemleri yapacağını bizlere iletmişlerdir. Biz avukat arkadaşlarımızla sürecin takipçisi olacağız.

Burası Türk yurdudur! Üniversitelerin çeteleşmiş öğrencilere müsaade etmemeleri gerekmektedir. Çözüm sürecinde gerekli makamlarla görüşmemize rağmen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit vermiştik. Bu tarz bir olayın tekrarlanmaması bizim için önemlidir. Görevli olan kurumları göreve davet ediyoruz.”

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