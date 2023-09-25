Deprem bölgesindeki son seçim anketi sonuçları açıklandı. İşte çarpıcı sonuçlar

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etki gösteren depremlerde Hatay şehri, en ağır hasarın olduğu şehirlerden biriydi.

Haber3'te yer alan habere göre, depremden yaklaşık 8 ay sonra ASAL Araştırma Şirketi, binlerce canı yitirdiğimiz Hatay'daki yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

1874 KİŞİYE SORULDU

21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Hatay'ın 11 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 1.874 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "2024 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oyunuzu vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette, kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 36,5'i "AK Parti", yüzde 34,1'i ise "CHP" yanıtını verdi.

BU PAZAR HATAY'DA YEREL SEÇİM OLSA PARTİLERİN OY ORANLARI (KARARSIZLAR DAĞITILMADAN)

- AK Parti: %31,5

- CHP: %29,4

- MHP: %8,6

- İYİ Parti: %7,3

- HDP/YSP: %2,1

- TİP: %4,9

- Diğer Parti: %2,5

- Kararsızım: %7,7

- Cevap yok: %6,0

HATAY SEÇMENİ LÜTFÜ SAVAŞ'I BAŞARILI BULUYOR MU?

Ankette seçmenlere, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

- Başarılı: %31,3

- Başarısız: %43,2

- Ne başarılı, ne başarısız: %13,9

- Cevap Yok: %11,6

HATAY SEÇMENİ LÜTFÜ SAVAŞ'A OY VERİR Mİ?

Ankette seçmenlere, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tekrar aday olsa oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi.

Oy Veririm: %34,0

Oy Vermem: %46,3

Belki veririm, belki vermem: %12,2

Cevap Yok: %7,5