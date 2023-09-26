Hatay'daki enkaz %72 kaldırıldı. Sevgili Hatay, senin suçun değil o çürük binalara izin verenleri, imar affı getirenleri unutma emi

Hatay'da yaşanan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 72'sinin kaldırıldığı bildirildi. Ancak bu durum, Vatandaşlar yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamadı. Binaların çoğu yıkıldı ve ayakta kalanların da mahkemelik oldu.

KAYNAK: İHA
Hatay'daki enkaz %72 kaldırıldı. Sevgili Hatay, senin suçun değil o çürük binalara izin verenleri, imar affı getirenleri unutma emi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerde en büyük hasarı alan bir ilimiz de Hatay'dı.

Hatay'da ekipler, gece ve gündüz ayırmaksızın ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

"ENKAZLARIN YÜZDE 72'Sİ KALDIRILDI"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72 seviyesine gelindi. Enkazların kaldırılmasıyla Antakya ilçe merkezinin işlek caddeleri araziye döndü, bölge halkı yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi.

"ARTIK SOKAK KALMADI HER YER DÜMDÜZ ARAZİ OLDU"

Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, yıllardır yaşadığı mahallesinde sokakları karıştırır hale geldiğini belirterek "Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çalışan arkadaşlardan Rabbim razı olsun. Vali beyimiz göreve başladığı ilk günden itibaren bizlerle birlikte hareket etmekte. Moloz yığınları ve enkazlar kalkmakta. Ben kendi mahallemin içerisine geçtiğim zaman bile sokakları karıştırır oldum. Artık sokak kalmadı her yer dümdüz arazi oldu" dedi.

"90 GÜN İÇERİSİNDE ŞUAN Kİ HALA GETİREBİLDİK"

İnşaat mühendisi Hasan Türkmen, 90 gün içerisinde 220 bin metre kare alanda yıkım ve enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek "Erdemli Çetin Hafriyat A.Ş. olarak bu bölgede binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlerini yapıyoruz. Şu ana kadar 220 bin metrekare alanda yıkım ve enkaz kaldırma işini tamamladık. Bölgemizde şuan itibariyle yıkılacak bina kalmadı. Çalışmalarımız özverili bir şekilde gerçekleşiyor. 90 gün içerisinde şuan ki hala getirebildik. Bölgemizde ayakta binamız kalmadı, ayakta gözüken binalar da mahkemelik. Gece vardiyası şeklinde 2 ve 3 vardiya çalıştığımız zamanlar oldu. Bir an önce Antakya'nın eski haline gelmesi için çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMALARDA ENKAZIN TOPLANDIĞI BELİRTİLDİ

Hatay Valiliği'nin resmi sitesinde yayınlanan bilgilerde ise "6 Şubat ve 20 Şubat depremleri sonucunda Hatay genelinde yıkılan ya da acil yıkılması gereken yapıların enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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İŞTE HATAY'DAKİ ENKAZ TOPLANINCA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ

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