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Deprem bölgesinden dönerken kaza yaptılar

Deprem bölgesinden dönen gönüllülerin bulunduğu otomobil Tokat’ta uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 16:29
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Deprem bölgesinden Tokat'a dönerken kaza yaptılar

Deprem bölgesinden dönerken kaza yaptılar
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İHA

Tokat Niksar - Ordu Akkuş kara yolu Akgüney Karakaş köyü yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili sarsan yıkıcı depremlerin ardından bölgede sürdürülen yardım faaliyetlerine katılan 4 gönüllü, Hatay’dan Giresun’a dönerken kaza yaptı.

R.C.Y. idaresindeki otomobil, Tokat’ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Yaralılar kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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