Merkez üssü Kahramanmaraş ve beraberinde 10 ilde hissedilen depremin ardından vatandaşlar bu gibi durumlarda dua etmek ve manevi olarak dualara sığınmak istiyor. Peki, Deprem duası nedir nasıl okunur? Deprem gibi felaketlerde hangi duaları okumak gerekir? İşte deprem gibi felaketlerde okunması tavsiye edilen dualar..

Felaket ve deprem gibi durumlarda Allah'a sığınmak ve yardım istemek için kişiler dualara sarılıyor. Deprem ve doğal felaketlerden korunmak için dua arayanlara Peygamber Efendimizin okuduğu koruyucu dualar tavsiye ediliyor. Peygamber Efendimiz deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı bazı dualar okumaktaydı.

DEPREMDE OKUNACAK DUALAR NELER?

Deprem gibi felaketlerde okunması tavsiye edilen bazı dualar şöyle:

-"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Anlamı: ‘’O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti:

-"Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

-"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Anlamı: ‘’Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru.’’

DEPREM GİBİ FELAKETLERDE HANGİ DUALARI OKUMAK GEREKİR?

Deprem gibi felaketlerde okunması tavsiye edilen dualar şöyle:

-‘’Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ"

Anlamı: ‘’Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.’’

-"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."

Anlamı: ‘’Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.’’

-"Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai."