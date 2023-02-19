Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen Kabine Toplantısı'nın ardından deprem bölgesinde yapılması planlanan deprem konutları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem konutları kimlere verilecek?

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN, NEREYE YAPILACAK?

14 Şubat Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni konutlar için çalışmalara başlandığını belirterek, ''Hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başında 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tümünde kaliteli ve güvenli konut inşasını tamamlamaktır.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan bir yıl sabretmelerini istiyorum. Geçmişte Van, Elazığ, Malatya, İzmir ve Bingöl depremlerinde yıkımın izlerini silip yeni konutlarına teslim ettiysek burada da aynısını yapacağız. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.'' sözlerini kullandı.

Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından başlandığını bildiren Erdoğan, 1 yıl içinde konut ihtiyacının çözüleceğini ekledi. Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edecek tüm konutların yapımına geçilmiş olacak.

KİMLER HAK SAHİBİ?

7269 sayılı Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değiştirilen 29 uncu maddesi gereğince hazırlanan yönetmeliğe göre;

Madde 4- a) Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturulamayacak derecede ağır hasar gören afetzede aileler,

b) Kendilerine ait konutları muhtemel bir afete maruz bulunan aileler,

c) Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen veya bu konutları için kıymet belgesi verilen aileler,

Hak sahibi sayılırlar ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredisi verilir.

HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aynı yönetmelik uyarınca afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturamayacak derecede ağır hasar gören afetzede aileler “Hak sahibi” sayılır ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredisi verilir (Md. 4/1-a). Hak sahipliği başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. E-Devlet uygulaması, AFAD’ın bina/inşaat kredisi sağlama hizmetine vatandaşları yönlendirmektedir. “Hak sahipliği” ya da hasar tespiti konusundaki itirazlara ilişkin olarakta idari yargı yoluna başvurulabilir.