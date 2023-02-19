Zam fırsatçıları deprem de dinlemedi. Bazı marketlerde fiyatlar peş peşe yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybının 40 bin 689'a yükseldiğini, 21 bin 259 kişinin tedavisi sürdüğünü açıkladı.

Türkiye’yi sarsan depremin ardından sosyal medyada birbirinden çarpıcı fotoğraf ve videolar Son olarak paylaşılan bir fotoğraf, zam fırsatçılığını yeniden gözler önüne serdi.

Deprem yaralarını sarmaya çalışan Türkiye’de bazı marketler zam furyası başladı. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar çeşitli ürünlere zam geldiği görüldü.

Marketlerde çalışan kişilerin ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı bu fotoğraflara vatandaşlardan tepki yağdı.

İşte o görüntüler.

MOLFIX YENİDOĞAN

Eski fiyat: 84,90

Yeni fiyat: 93,90

ÜLKER HOBBY KREM

Eski fiyat: 27,15

Yeni fiyat: 31,00

MOLFIX IKIZ PAKET MIDI

Eski fiyat: 84,90

Yeni fiyat: 93,90

KELLOGG’S SPECIAL BITTER ÇİKOLATA

Eski fiyat: 46,75

Yeni fiyat: 53.50