19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zam fırsatçıları deprem de dinlemedi. Bazı marketlerde fiyatlar peş peşe yükseldi

Zam fırsatçıları deprem de dinlemedi. Bazı marketlerde fiyatlar peş peşe yükseldi

Zam fırsatçılarının Türkiye’yi sarsan 40 bin 689 can kaybına neden Türkiye’deki deprem felaketini de umursamadıkları ortaya çıktı. Bazı marketlerde ürünlerin fiyatları peş peşe değiştiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 17:00
Takip Et

Bazı marketlerde fiyatlar peş peşe yükseldi. Zam fırsatçıları deprem de dinlemedi

Zam fırsatçıları deprem de dinlemedi. Bazı marketlerde fiyatlar peş peşe yükseldi
+
Aa
-

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybının 40 bin 689'a yükseldiğini, 21 bin 259 kişinin tedavisi sürdüğünü açıkladı.

Türkiye’yi sarsan depremin ardından sosyal medyada birbirinden çarpıcı fotoğraf ve videolar Son olarak paylaşılan bir fotoğraf, zam fırsatçılığını yeniden gözler önüne serdi.

Deprem yaralarını sarmaya çalışan Türkiye’de bazı marketler zam furyası başladı. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar çeşitli ürünlere zam geldiği görüldü.

Marketlerde çalışan kişilerin ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı bu fotoğraflara vatandaşlardan tepki yağdı.

İşte o görüntüler.

MOLFIX YENİDOĞAN

Eski fiyat: 84,90

Yeni fiyat: 93,90

ÜLKER HOBBY KREM

Eski fiyat: 27,15

Yeni fiyat: 31,00

MOLFIX IKIZ PAKET MIDI

Eski fiyat: 84,90

Yeni fiyat: 93,90

KELLOGG’S SPECIAL BITTER ÇİKOLATA

Eski fiyat: 46,75

Yeni fiyat: 53.50

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
6
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
7
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Meksika arama kurtarma ekibinden Trabzonspor paylaşımı: Proteo kalbimizde yaşayacak
﻿Meksika arama kurtarma ekibinden Trabzonspor paylaşımı: Proteo kalbimizde yaşayacak
﻿Meksika arama kurtarma ekibinden Trabzonspor paylaşımı: Proteo kalbimizde yaşayacak
﻿Yunanistan’dan Türkiye’ye tıbbi malzeme desteği
﻿Yunanistan’dan Türkiye’ye tıbbi malzeme desteği
﻿Yunanistan’dan Türkiye’ye tıbbi malzeme desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.