Kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı

Malatya Özalper Mahallesi'ndeki çöken binada arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, hasarlı bir binadaki kişinin yardım talebi üzerine buraya geçti.
Ekiplerin kurtarma çalışması sırasında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ekiplerin enkaz altında kalması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmalarına arama kurtarma köpeği de katıldı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.(AA)
DEPREMİN ARDINDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER
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