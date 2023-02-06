Deprem sonrası Malatya’daki bakımevinde durum böyle. Çırılçıplak sokakta kaldılar

Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde sabah saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi

Depremin en çok hissedildiği illerden Malatya’da engelli ve yatalak hastaların bulunduğu bakımevinde yatanlar depremden sonra sokakta kaldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde zor durumdaki vatandaşların yardım çığlıkları yürek buruktu…

Vatandaşlar yaşlı ve engelli hastalara bir an önce yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Sosyal medyadaki verilen bilgilere göre Bakım evinin adı ve adresi şöyle:

Güven Bakımev, Mollakasım , Cömertoğlu caddesi 44900 Yeşilyurt/ Malatya

İşte o görüntüler: