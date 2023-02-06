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  • Deprem sonrası Malatya’daki bakımevinde durum böyle. Çırılçıplak sokakta kaldılar

Deprem sonrası Malatya’daki bakımevinde durum böyle. Çırılçıplak sokakta kaldılar

Malatya’da engelli ve yatalak hastaların bulunduğu bir bakımevinde yatanlar depremden sonra sokakta kaldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde zor durumdaki vatandaşların yardım çığlıkları yürek buruktu…

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:44
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Büyük deprem sonrası Malatya’daki bakımevinde durum böyle. Çırılçıplak sokakta kaldılar

Deprem sonrası Malatya’daki bakımevinde durum böyle. Çırılçıplak sokakta kaldılar
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Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde sabah saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi

 Depremin en çok hissedildiği illerden Malatya’da engelli ve yatalak hastaların bulunduğu bakımevinde yatanlar depremden sonra sokakta kaldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde zor durumdaki vatandaşların yardım çığlıkları yürek buruktu…

Vatandaşlar yaşlı ve engelli hastalara bir an önce yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Sosyal medyadaki verilen bilgilere göre Bakım evinin adı ve adresi şöyle:

Güven Bakımev, Mollakasım , Cömertoğlu caddesi 44900 Yeşilyurt/ Malatya

İşte o görüntüler:

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Şenay Güngör
6.02.2023 17:19
Tamam kurumlar tam donanımlı olsun,tamam herşey kusursuz hizmet versin,ancak orda montlu dayılar,atkılı teyzeler var,şu garibin üstünü örtemediniz,toplum olarakta kendimize gelmemiz lazım ne oldu bize  
 
Atatürk yolunda canım veririm!
6.02.2023 17:15
Büyüdük, uçtuk, Avrupa bizi kıskanıyor diyenler... Sel, deprem ve yangın gibi doğal afetlerde yurttaşlar kimsesizce ortada kalıyor. İçim karardı...  
 
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